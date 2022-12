Bertrand SEREN

Perpignan

Appelé 89/06 ? compagnie ? section tous ce que je me souviens c'est que j'avais un passant bleu, que ma section dormais au rez de chaussée du bâtiment le plus prés de la tôle, le 14 juillet dans Perpignan, Rivesalte, Canigou et tous le reste....et si je me souviens j'avais trois alsaciens dans ma chambre ....