Blandine BOISSON (QUEVILLY)

Admr 17600 - Auxiliaire de vie (Autre)

Saujon

JE VAIS AU DOMICILE DES PERSONNES donc bcp de routes , AGEES QUI SONT ISOLES ? SEULES OU MALADES? JE LEUR FAIS LEUR MENAGE LEURS COURSES, ET POUR CEUX QUI SONT ALITES OU EN DIFFICULTES, LEURS TOILETTES, LES HABILLES , LES FAIRE MANGER, LES COUCHES ETC c'est pas un travail facile qui demande de la patience, du coeur, et un estomac bien accrocher pour la toilette intime et leurs bétises,