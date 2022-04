Souvent avec les conducteurs/conductrices de bus (sauf pendant mon séjour sous les drapeaux) lorsque j'étais sur le Mans, et encore un peu depuis mon installation en région parisienne. Parcours sur les lignes du réseau. Prises de photos sur le réseau et au dépôt, suivi (de l'évolution technique) des véhicules du parc. Etude, suivi et histoire du réseau.

Technicentre (SNCF) - Pas employé, mais passionné de trains. (Autre)

LE MANS

Etude, suivi et histoire, prises de photos, enregistrements sonores et vidéos en ligne, en gare et dans les dépôts et ateliers des Eléments Automoteurs Diésels (et Eléments à Turbine à Gaz), dont l'établissement était responsable de l'entretien et des réparations. Etude, suivi, histoire et prises de photos de l'établissement.