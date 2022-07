Montigny les cormeilles

je suis rentrée dans le club dans les années 70, je n'y suis pas restée longtemps, mais je suis restée en contact avec notre prof, Maurice Gobé, je me souviens aussi de Maurice et Danielle Froissard, des gens géniaux, disparus aujourd'hui, pour qui je rends hommage; Je me souviens de Luçie et sa soeur, Philippe, et quelques autres, ma mémoire me joue des tours ! Contactes moi si tu me reconnais!