Bruno BRET

Enseigner le modelege, la lecture de plan dans le cadre de cours de dessin et travaux manuels ! Avec les élèves nous avons aussi réalisé la signalétique de l'établissement inauguré par F. Mitterrand. Tout cela a été une expérience étonnante dans un climat où l'échange pédagogique entre enseignants était très riche sous la direction d'une directrice pétulante et d'une rare ouverture d'esprit.

Sculpture Jeux - Concepteur d'espaces de jeux pour enfants (Autre)

Paris

Avoir travaillé avec et pour Ariane et Bernard Vuarnesson a été très intéressant et formateur : créativité, travail à grande échelle pour les jardins du Luxembourg et d'acclimatation jusqu'à des aires de loisirs en France et en Belgique.