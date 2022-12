WAYS - Dirigeant (Direction générale)

Paris

Ways est une agence conseil en marketing opérationnel et communication événementielle. Spécialement créée pour les acteurs du secteur des services (business to business), elle offre une prestation de conseil et d’accompagnement aux entreprises souhaitant externaliser leur marketing opérationnel, en totalité, ou de manière ponctuelle sur certaines actions spécifiques. web : agenceways(point)fr