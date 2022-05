Les diagnostics et contrôles des réseaux d’assainissement par inspection télévisuelle, par endoscopie basse et haute température Les diagnostics nucléaires (Equipement télévisuel nucléarisé pour machines de chargement des combustibles dans les centrales de production nucléaire) Télésurveillance dans enceintes nucléaires Les diagnostics industriels (Equipement de contrôle)

ENVIRMAT - Gérant de société (créateur ) (Direction générale)

Acheres

Bonjour, Je suis Bruno HERVE créateur d’une société commerciale pour la vente et le négoce de matériels lié à l’environnement. Après un parcours de 25 ans dans ce domaine, j’ai décidé de prendre mon indépendance pour proposer avec plusieurs constructeurs Français d' équipements pour : La collecte de déchets et leurs recyclages Le nettoyage de voirie et industriel Matériels d'inspection