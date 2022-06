Bruno LE DEUN

BE Fourrier

Ma plus belle affectation mais de 1 an seulement.

Mis pour emploi pendant 2 mois pour une mission en mer baltique avec de belles escales (Pologne, Norvège, Danemark et Allemagne)

Achats et finances

Vir Transport - Agent administratif et dépôt (Administratif)

Saint divy

En CDI sur un poste hybride entre l'administratif (préparation des tournées, prise de rdv avec les clients) et le logistique (réception et enregistrement de l'arrivée des meubles puis préparation physique des tournées). Titulaire des CACES 1 et 3.