Bruno MANACH

Brest Tolerie - Tôlier (Production)

Plouzane

Lancement en série de productions en pliage sur presses plieuses à commande numérique de type Amada. Gestion de plusieurs intérimaires, et organisation du travail dans le secteur pliage Secrétaire CE du groupe DP du groupe DS du groupe Membre du CHSCT 13/02/2013. Brest Tôlerie et la SARL Thierry Vigouroux sont rachetées par le groupe ILTOM et deviennent la société BRESTO France.