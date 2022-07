Bruno VALLE

Vitry sur seine

5 eme transition ensuite 4eme et recuperation de la 3 eme normale Professeur de francais Mr giraud Prof de musique femme peur d'autoriter sur nous , car 1/2 heure pour elle et le reste pour nous , nous mettions nos disques (une fille eleve Attali si je me rappelle bien ).dans la classe Patricia Cailloux-Coulbault Patrick - Alain Duchesnay - Alain Leroy qui s'occupait de la projection de films