Bruno VIRLOGEUX

Le Nautilus - DJ (Autre)

Montreuil bellay

s'il y a bien un lieu incontournable à Montreuil Bellay, après le château et le petit tonneau, le temple de la fête, de la nuit, des soirées que l'on ne racontera pas, un lieu mythique ou la folie des années 80 et 90 s'est abattue, c'est bien au Nautilus. 15 ans de fête quasiment ininterrompue où tout est passé, de la techno au hard rock sans oublier le punk et le top naze pendant les 24 heures..