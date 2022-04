Castorama - Assistante Relations Presse (Marketing) - TEMPLEMARS - Conception et rédaction de communiqués et dossiers de presse - Organisation de conférences de presse - Gestion des relations avec les journalistes et pourvoi aux interviews - Exécution du plan média

Castorama - Assistante publicité (Marketing) - TEMPLEMARS Préaparation, suivi et réalisation des catalogues décoration et jardin : - Interface entre l'agence, les studios photos, les stylistes et la direction produits - Prise de brief en agence et en studio - Rédaction des textes produits - Suivi de la production photographique