Si on compte avec mon stage effectué 1999 où j'ai été affecte au rayon univers (électricité, outillage, quincaillerie), puis je fut embauché le 11 septembre 2000 et affecte aux bois panneaux le 11 septembre 2000

Castorama - Employé (Autre)

TERVILLE

Après que le magasin soit déplacer à Terville je fus affecte au secteur bâti (mais je me suis spécialiser sur les pierres de parement, le lambris en pvc et bois, l'isolation, les échelles et échafaudage, les fenêtres et fenêtres de toit velux), puis depuis novembre 2007 je suis au rayon technique au rayon électricité car je suis électricien de métier je suis P3