Carole LEFEBVRE

classe de CP de Mme Mauche une adorable maîtresse la méthode de lecture de l'époque c'était "Paul et Valérie" syllabique

Toutainville

CE1 et CE2 Mme CARDON CM1 M. LESSAGE guitariste CM2 M. CHALOT un excellent souvenir de cette année de CM2 grâce à mon "maître d'école" auquel je pense souvent avec beaucoup de tendresse et que j'évoque avec des amis d'enfance. Merci à lui qui m'a donné l'envie d'enseigner et qui était un véritable Humaniste.