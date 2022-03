Carole MARIE

CCIP - Assistante Pédagogique (Administratif)

Paris

Je travaille à ESCP-EAP (Sup de co) au département des langues, je suis le lien entre les professeurs et les élèves. Je pratique l'anglais presque tous les jours car beaucoup de nos élèves sont indiens, chinois... L'ambiance est bonne (la photo est prise dans mon bureau).