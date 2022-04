Caroline MORTEL

La Maternelle, j'en garde un bon souvenir... Il paraîtrait que j'étais tout sauf une enfant sage, calme, silencieuse et monotone....

Bavarde toujours... Bonne élève mais dissipée jusqu'au CE1 avec cette chère Mme Laffont et surtout... la terrible Mme Daché (je ne suis plus sûre de l'orthographe) qui m'a carrément reprise en main!

Bavarde encore et toujours!!!! Mais passer à côté du Satisfecit au premier trimestre, en 6ème, a dû me traumatiser: parce que je me suis calmée!! Même qu'au Deuxième Trimestre, Floriant Lala-Bouali en a pleuré!!