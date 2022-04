Caroline PINLET

JE NE SUPPORTAIS PAS D'ETRE SEPARE DE MES PARENTS, COMME ON CHANGE VITE, J'ETAIS AVEC MA SOEUR BETTY (BEATRICE) ET CA C'ETAIT COOL

PREMIERE FOIS OU VRAIMENT J'AI ETE HEUREUSE D'ETRE EN COLO, C'ETAIT UNE GRANDE LIBERTE ET CLAIRVAUX ETAIT UN SI BEL ENDROIT.

Chaudon

LES PROMENADES OU NOUS ALLIONS ACHETER DES BONBONS AVEC JOSIANE ET BEATRICE ET TOUS LES AUTRES..... JACQUES BIGI, etc....