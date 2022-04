Caroline SEDINI

Camping Les Portes Du Beaujolais - Animatrice (Autre) - Anse - Créer des animations pour enfants et adolescents - Gérer les enfants et adolescents - Mettre en place des marchés d’art, d’artisanat et des produits du terroir - Animer les soirées à thèmes et après-midi basés sur les adolescents

Office De Tourisme Beaujolais Des Pierres Dorées - Agent d'accueil (Administratif) - Anse - Effectuer les visites guidées du Château des Tours - Accueillir et renseigner les touristes - Gérer les stocks - Organiser le planning des bénévoles et salariés - Maintenir une bonne qualité d’accueil - Mise en place de divers documents promotionnel pour le territoire

Camping Les Portes Du Beaujolais - Adjointe de direction (Direction générale) - Anse - Organiser et répartir le travail au sein du personnel - Coordonner et contrôler le fonctionnement des services - Fixer la politique de prix de la saison 2008 - Recruter le personnel - Connaître les habitudes des différents types de clientèle - Etablir et entretenir des relations commerciales avec les touristes, fournisseurs et personnel - Anticiper les goûts et attentes de la clientèle

Best Hotel - Adjointe de direction (Direction générale) - Saint priest - Organiser et répartir le travail au sein du personnel - Coordonner et contrôler le fonctionnement des services - Commercialisation des logements - Management - Suivi du planning de réservation