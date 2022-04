Catherine COCARDON

Paris

L'école se trouvait rue Etienne Dolet. Je crois qu'elle n'existe plus aujourd'hui. Le jeudi j'allais en garderie rue des Panoyaux . La gardienne de l'école me gardait après la fermeture de l'établissement jusqu'à l'arrivée de ma mère et je regardais RINTINTIN à la télé en l'attendant ! quelle histoire !!!!