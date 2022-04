Catherine DEZOBRY

Au service de documentation d'actualité, dépouillement, analyse, indexation des articles de presse, recherches documentaires et constitution de dossiers de presse

Au fichier central des objets de collection du Musée : enregistrement des objets et suivi de leurs mouvements

Classement de plans de gare et schémas de lignes de chemins de fer, recherche et copie en cas de demande

Accueil physique et téléphonique, gestion de dossiers (commerciaux), du courrier, et des fournitures, aide à la comptabilité

Architecte [a] - Assistante Polyvalente (Administratif)

Paris

Accueil téléphonique et physique, gestion du courrier et fournitures, mise à jour du site internet, recherche d'appel d'offres et aide à la prépartion des dossiers de candidature