Catherine ODENT

Fabrication et distribution de produits homéopathiques destinés aux officines de la région du Sud-Ouest

Mutuelle d'Epargnes de Retraites et de Prévoyances

Assistante auprès du directeur sur les aspects administratifs, organisationnels et dR17;échanges avec lR17;extérieur.

Association de services d'aides à domicile Le responsable de secteur développe et gère un portefeuille de bénéficiaires, recrute, anime et gère administrativement une équipe d'intervenants.

Service RARA > Traitement des indus et suivi des actions contentieuses et pré-contentieuses > Procéder au démarches actives de recouvrement > Assurer un accueil traitement téléphonique > participer à l'activité générale du service

INSTITUT CONSULAIRE DE FORMATION - Secrétaire commerciale (Commercial)

Montpellier

L'ICF de Montpellier est l'une des deux composantes du Pôle Formation de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Montpellier. Rattachée au directeur de lR17;ICF, la secrétaire commerciale est chargée de fournir un service dR17;accueil valorisant lR17;image et les produits de lR17;ICF, ainsi quR17;un support de secrétariat administratif et commercial auprès des conseillers professionnels. icf-mo