un été très très chaud dans ma petite auto!! et des gens fort sympathiques

quoi de plus sympa que de bosser avec une copine!! La période Marseille n'était pas mal du tout!

Laboratoire Barla - Secrétaire médicale + prélèvement (Autre)

Nice

je me souviens d'une manif / G8 où nous étions enfermés (et enfumés) dans le labo, et sinon franchement rien d'autre à retenir de ce labo (business,business, beurk!!)