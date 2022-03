Catherine VIRION

Saigon

Un voyage extraordinaire avec mon mari, (et sa soeur qu y vit depuis 3 ans)on). 3 semaines du Sud au Nord, au centre, vraiment, des vues superbes. Un pays qui a souffert, et souffre encore, mais on rencontre des gens souriants, accueillants, aucun mots pour expliquer cette beauté, cette gentillesse, seuls les images gravées dans mon coeur peuvent exprimer ce splendide voyage.