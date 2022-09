Cédric MEYER

Maison De La Presse - Vendeur / Livreur (Technique) - Audincourt Vendeur / Livreur : Maison de la presse, Audincourt (25)

PISCINE - Employé (Autre) - Audincourt Maître nageur.

BIJ - Stagiaire (Autre) - Montbeliard

EST REPUBLICAIN - Stagiaire (Autre) - Montbeliard

France Télécom - Commercial (Commercial) - BELFORT

THIEBAUD - Stagiaire (Autre) - Rosieres sur barbeche

WAGNER - Stagiaire (Autre) - Exincourt Commercial : Wagner S.A., Exincourt (25). Reprise du fichier clientèle de matériel bureautique et intégration à une base Access. Réalisation d’une publicité et d’un publipostage. Relance des anciens clients et ventes.

Crédit Mutuel - Stagiaire (Autre) - AUDINCOURT

CREATEL - Stagiaire (Autre) - Etupes

JPG - Assistant publicitaire VAD (Autre) - Survilliers Responsable de pages du catalogue suivi et participation de la conception à la relecture. Gestion des différents intervenants sur les pages (Photographe, équipe marketing, PAO, etc.)

Crédit Du Nord - Employé (Autre) - NOYON Employé de Banque : Crédit du Nord Noyon (60)

Crédit Du Nord - Employé (Autre) - PARIS Employé de Banque : Crédit du Nord Victor Hugo PARIS 16ème (75)

Bnp Paribas - Assistant communication multimédia (Autre) - PARIS Gestion éditoriale de l'intranet du groupe BNP Paribas, Paris (75), et animation du portail dans le but de fidéliser les collaborateurs sur certains produits de communication interne. Conception de site intranet évènementielle avec utilisation de Photoshop et de Dreamweaver pour leur réalisation

EX IDSYS LEFEBVRE SOFTWARE - Ingénieur commercial (Commercial) - Neuilly sur seine Ingénieur commercial sur un parc de 200 clients chez un éditeur de progiciels ERP (Finances et SIRH). Je réalisais la promotion fonctionnelle des applications auprès des clients et lors des manifestations : salons, présentations clients et prospects ...

Isilog Paris - Paris Ingénieur avant vente chez un éditeur de solutions de gestion de parc (solution d’inventaire de bien informatique, mobilier, biomédicale, etc.) et de Helpdesk (support, hotline, gestion des demandes, etc.) ma clientèle se compose de grands comptes « public et privé ». Je réalise les maquettes et les démonstrations fonctionnelles de l’application. Je construis la réponse technique et fonctionnelle

Groupe Sage France - Consultant avant vente CRM / ERP (Commercial) - Paris Consultant avant-vente CRM chez les 3ème éditeur de logiciel de gestion mondial. Pour le compte de la vente directe et de la vente indirecte (Réseaux de revendeurs agrées) j'ai pour mission : - Etudes et chiffrages de dossiers. - Rédaction de réponses aux appels d'offres en collaboration avec les ingénieurs commerciaux. - Maquettage et présentations produits personnalisés (POC). - Accompagnement m

Soa People - Cloud Practice Manager sur SAP Hybris CEC / CRM (Commercial) - Puteaux Responsable de l'offre Cloud CEC comprenant la solution CRM SAP Cloud for Customer (C4C) et Hybris Commerce et Marketing. J'ai pour mission le développement de CEC et l'accompagnement des forces vive chez SOA People un intégrateur spécialiste des solutions SAP, parmi les leaders en Europe.