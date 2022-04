Céline GUYOT

Clermont ferrand

j'habité 15 rue de la confiance à LA PLAINE mon frère s'appelle Franck GUYOT il va sur ses 27 ans, j'étais timide j'avais beaucoup de copain, mais ne me souvient plus de leur nom de famille ça remonte à loin j'étais dans la classe de laeilla boulgiad et sophia karim dressi!! si quelqu'un ce souvient!!!