Celine LE VEN

Kosen Production - Entrepreneur du spectacle vivant (Direction générale)

Toulouse

Dir de production chez Kaonashi . Kaonashi est une association culturelle oeuvrant dans les musiques actuelles et urbaines en tant que producteur et diffuseur, et manager . - l’organisation d’événements dans la région Occitanie, en France et dans toute l'Europe. - La production et diffusion d’artistes au niveau local, national et international .