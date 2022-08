Chahaboudine CAMARD

◊ Dépannage de TPE et de lecteurs de chèques (AS400 & Lotus Notes) loués aux banques comme le Crédit du Nord et Natexis Banques Populaires ◊ Vérification informatique des données administratives (Teloff)

BUT INTERNATIONAL - Technicien niveau 1 (Informatique)

Emerainville

Prise en compte des incidents utilisateurs (magasins But et CFA) ◊ Résolution des incidents : - Gestion des stocks magasins (Gesmag) - Monétiques en caisse (Infomon & Client Jax) - PC-FAX (Fax Ascomlog) - PC-KET pour le comptage client (VNC) ◊ Dépannage d’imprimantes, de serveurs Alpha, de routeurs, de lecteurs de chèques et de lecteurs de sauvegardes ◊ Assistance à distan