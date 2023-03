Ministère Des Affaires Etrangères - Gestionnaire (Administratif)

Paris

organisation, accueil et gestion administrative et financière des conférences internationales au centre de conférences Avenue Kléber pendant 17 ans puis gestionnaire (mutations et affectations du personnel) à la Direction des Ressouces Humaines) puis gestionnaire de personnel et de crédits à l'Ambassade de France à Dakar es Humaines