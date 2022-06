Siemens - Ingénieur d'affaires (Technique) - BRUXELLES Vente régionale VS au bureau technique de Liège. Responsable produits chauffage électrique et climatisation.

Siemens - Ingénieur technico-commercial export (Marketing) - ERLANGEN Participation aux : - études de marchés - élaboration de concepts de vente et contrats cadre - mise en place de nouvelles gammes de produits Vente de matériel de chauffage et de climatisation, y inclues les pompes à chaleur

Siemens - Responsable des ventes chauffage et climatisation (Marketing) - BRUXELLES Responsable produits chauffage électrique et climatisation. Conseiller en pompes à chaleur.

Siemens - Chef de service vente matériel de série (Commercial) - CASABLANCA Etude de marché, concept de vente, mise en place d'un réseau de distribution, gérance des stock, formation du personnel de vente local, .... Équipements et systèmes électriques pour l'Industrie et le Bâtiment.

Siemens - Chef de projet dans les secteurs de l'Eau + O & G (Commercial) - KARLSRUHE Responsable pour tous les pays francophones. Prospection en amont, lobby, recherche de partenaires consortium, recherche de financements, ... pour des projets clés en mains dans le secteur de l'eau, du pétrole et du gaz (systèmes d'entrainement à vitesse fixe et variable, électrification HT / MT / BT, dispositifs de contrôle-commande et de gestion de stations de pompage / épuration, systèmes SCAD

Siemens - Directeur des ventes secteurs Energie et Industrie (Direction générale) - CASABLANCA Responsabilité générale de la vente de tout ce qui se fait dans le monde de l'électrotechnique (plus de 60 domaines d'activités), destiné à la production et la distribution de l'Énergie, du Transport et de l'Industrie: produits, équipements, systèmes, solutions et installations clés en mains. - Administration en personne des grands comptes (KAM).

Siemens - Business Development Manager Europe de l'Est (Marketing) - KARLSRUHE Développement d'affaires dans les pays de l'Europe de l'Est et du Bassin Méditerranéens. Équipements et solutions / systèmes : Instrumentation et Analyseurs de gaz / liquides pour l'industrie à processus. Transfert du savoir-faire Maison-mère aux partenaires régionaux. Administrateur des grands comptes (KAM).

Siemens - CRM Process Manager (Marketing) - KARLSRUHE Mise en place de tous les processus liés à la Gestion de la Relation Clients (GRC / CRM) au sein de la division maison-mère "Sensor and Communication (SC)".