Charles PENSA

JET TOURS - Délégué général (Autre)

Ivry sur seine

Délégué général : représentation du T.O. à l'étranger envers clients et prestataires ; recrutement et encadrement de l'équipe locale, gestion du personnel détaché ; organisation de l'accueil-assistance, des opérations, transferts, excursions ; suivi de la qualité des prestations, hôtels ou circuits ; suivi logistique des opérations Groupes, Incentive, Eductours ; optimisation des ventes locales