Charlotte VERCHIER

Trop jeune pour détailler, je suppose que je devais faire des siestes et coller des gommettes!

Sans doute, mes premiers devoirs alterner avec des dessins. Et surtout les bons points (dix bons points = une image).

Stop aux dessins, et place aux dictées et aux problèmes (je déteste ça). J'avais horreur du vendredi, jour des problèmes de mathématiques.

Montfavet

Des professeurs en plus comme si on n'en avait pas assez! Premières notes catastrophiques mais aussi de très bonnes notes (en sport,musique, et dessin)!!! Mais pas assez pour satisfaire les parents.