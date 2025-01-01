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Résultat de la municipale dans les Bouches-du-Rhône
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Parcours
Parcours scolaire
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Ecole Jean Moulin (Saint Martin De Nigelles)- Saint martin de nigelles 1982 - 1987
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Collège Jean Racine- Maintenon 1988 - 1990
A propos
Général
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Prénom Nom :Christelle LECLERCQ
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Vit à :
MARSEILLE, France
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Née le :
13 avril 1975 (50 ans)
Ma vie aujourd'hui
Profession :
Aide a domicile
Situation familiale :
séparé(e)
Enfants :
2