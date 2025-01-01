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Parcours

Parcours scolaire

A propos

Général

  • Prénom Nom :

    Christelle LECLERCQ

  • Vit à :

    MARSEILLE, France

  • Née le :

    13 avril 1975 (50 ans)

Ma vie aujourd'hui

  • Profession :

    Aide a domicile

  • Situation familiale :

    séparé(e)

  • Enfants :

    2

    • Mes goûts et passions

    Loisirs

    Goûts musicaux

    Lectures

    Fan de

    Voitures

    • Je n'ai pas de voiture

    Animaux

    Voyages

    J'y suis allé(e) :
    Je rêve d'y aller :