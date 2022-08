Christian BLASCO.

Cagnes sur mer

Notre petite équipe est à l'origine du Centre Culturel. Je me rappellerai toujours lorsque Georges JACZINSKI était venu nous voir au Bas de la Civette pour nous demander de faire parti de la 1ère équipe d'animateurs !!! René MAAS, Alain JEANETTE et moi-même avons accepté et depuis René n'a plus quitté ce Centre qui est SA VIE. Nous allons avoir tous les deux 60 ans l'année prochaine quelle fête