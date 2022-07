Christian CURÉ

Hewlett Packard - Technicien (Technique)

LYON

Je m occupais de maintenance de systemes informatiques en entreprise (pas des PC) - je me suis ausii occupe de la maintenance de systemes de test et mesure (test de composants et de cartes electroniques) , mesure hyper-frequences et systemes d'aquisition de données. Mes huit derniers mois dans l'entreprise ont consisté en une sorte de hot-line evoluée.