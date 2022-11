Christian DECLERCK

Des noms d'instit' me reviennent : Mme Lefebvre en maternelle, puis en primaire MM. Liouck, Goudenhooft, André Delattre, Claude Galet, Bernard Brisswalter et le terrible directeur M. Duyck

Dunkerque

aucun souvenir des prof, à part le couple Jeanne et René Bessière, professeurs de dessin, aperçus furtivement, l'un et l'autre, en début d'année, puis disparus pour cause de maladie… et le proviseur M. Simoen