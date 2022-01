Christian DESPREZ

AXA - Agent général exclusif AXA prévoyance et patrimoine (Commercial)

PARIS

Agent général spécialisé en protection financière et gestion de patrimoine à destination des artisans, commerçants, chef d'entreprises, cadre sup et professions libérales. Les contrats groupe de prévoyance, santé, épargne et retraite art 83 ou 39 sont une de mes spécialisations.