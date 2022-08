Christian DESTEUCQ

Recherche Pétrolière - possibilités d'extension du Bassin houiller de Jérada - Etude de nouveaux Bassins houillers - Recherche de soufre biogénique en collaboration avec le BRGM - Formation et encadrement de jeunes Ingénieurs Marocains

Cete De L'ouest - Laboratoire Régional Des Ponts Et Chaussées - Géologue - Géotechnicien Section Mécanique des sols (Technique)

Saint brieuc

Etude de stabilité - Dimensionnement des fondations d'ouvrages d'art et de bâtiments. Etudes de Tracés routiers. Minage et vibrations (Déblais à l'explosif, utilisation d'engins de compactage, circulation ferroviaire, circulation de poids Lourds etc)