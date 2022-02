Christian FANCHINI

Instructeur chef du groupe d''application et de perfectionnement des sous-officiers ( formation opérationnelle des sous-officiers (pilote, chef de bord, moniteur et chef de patrouille)

Le cannet des maures

Affecté en 1999 à la cellule de montée en puissance de l'EFA, j'ai eu la responsabilité de l'élaboration du concept de formation des équipages et de la définition des moyens de simulation associés. Chef de la division formation de 2003 à 2006 et primo-formateur sur TIGRE, j'ai occupé de 2006 à 2009 les fonctions de chef de corps des éléments français et de commandant en second de l'école.