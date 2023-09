Toul

Incorporé le 3 nov 1965 à la 3eme compagnie pour mes classes. Ensuite affecté à la 5éme (?) comme conducteur véhicules lourds spéciaux ( dixit livret militaire ). J'ai participé à la campagne de Verdun comme chauffeur ( navette entre carrière et chantier ) et transport des engins de chantier entre Toul et Verdun. Libéré le 1 Mars 1967. Ceux de la 65 2C peuvent se faire connaître.