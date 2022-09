Christian LOMBARDI

Pompes Funebres De La Liberté - Employé (Autre)

Nice

Avec la photo, de loin le boulot le plus interresant que j'i pu faire. comment apprendre en quelque mois a relativiser nos embrouille "terrenales" et se dire qu'au bout du compte, vu que l'on est que de passage, autant le faire bien et comme on en a envie, sans ecouter le "politicaly correct" des autres...