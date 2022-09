Christian MEYRE

Chargé gestion habilitations et secrétariat dans secteur renseignement à l'EM Taoné et vaguemestre de cette unité

Chargé de la gestion des nageurs de combat avec ALFUSCO et l'équipe logistique de la base et vaguemestre de l'unité.

Chargé du secrétariat départ et arrivée de la section PM.2 (gestion équipage et officiers-mariniers)

Marine Nationale - Bn Brest - Employé de service RH (Ressources humaines)

Brest

Chargé de la section effectifs pendant 1 an au bureau militaire et ensuite de la section avancement-décorations-justice et discipline aux ordres MP Favé et ensuite du MJR Haboury