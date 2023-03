membre de l'équipe de direction encadrant les équipes magasinage, planification, approvisionnement et manutention

Mairie De Villemoirieu - Elu (Autre)

Villemoirieu

Juin 1995 à mars 2001: 4ème adjoint en charge des finances et de la communication Mars 2001 à mars 2008 : 1er adjoint en charge des finances et de la communication Depuis mars 2008 : 1er adjoint en charge des finances, de la communication et de la gestion du personnel