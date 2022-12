Christian ROQUES

J'y ai fait mes classes (68/1B) et je me suis occupé du radio-club F3SV en attendant d'être "ventillé" à Baden-Baden avec du retard, car j'avais attrappé la rubéole ainsi que quelques autres collègues; donc 2 mois de retard sur l'instruction des Faiceaux Hertziens.

Ville superbe qu'est Baden-Baden, avec les roseraies du Casino et montagnes environnantes. Instruction sur les matériels faiceaux hertziens 2450 MHz. C'est aussi la visite de De Gaulle à Massu en Mai 68 où nous étions tous consignés en chambre. C'est la première fois que j'ai vu l'Armée faire crédit pendant deux mois, aux appelés qui n'avaient plus de solde ! ! ! !

Freiburg

Grands moments passés dans cette ville magnifique, beaucoup d'amies et amis Français et allemands. Quelques séjours au Feldberg où se trouvait une station FH du GET 813 sur le point le plus haut de la Forêt Noire. Décors superbes !