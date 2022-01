Montargis

allez sur: http://lycee-en-foret-montargis-1961-1971.blogspot. com - 1963-67 (2 Sc Ex) avec J.Claude Lajeunesse, Paul Delhostal, les frères Lucien, Joseph, Rimbert, Flora Gallego et mes copains de Pasteur. - Consacrais bc de temps à la musique: orchestre société Mozart, chorale de Guy Carriau, répétitrice et continuais à prendre des cours de violon