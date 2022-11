PARIS

Assistante juridique à la Direction des Brevets. Le nom de la société a changé plusieurs fois au cours de ma carrière. La première appellation a été Société des Usines Chimiques Rhône-Poulenc, puis fusion en 1999 avec Hoechst et cela devient Aventis Pharma, ensuite nouvelle fusion en 2004 avec Sanofi-Synthélabo pour devenir Sanofi-Aventis. En 2005 on me propose une pré-retraite que j'accepte.