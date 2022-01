Christine CALLAERT

cauchemar le point positif : j'ai retrouvé MP, on a bien rigolé à l'internat, et on s'est surtout gavé de gateaux

Groisy

a bientot 40 ans, je reprends mes études car depuis ma sortie du lycée sainte famille, j'ai trouvé un emploi dans une pharmacie, et au bout de 20ans je retourne a l'école, et pour moi ces 2 ans au cfa furent plus qu'un beau souvenir , quelque chose d'inoubliable que ce soit les cours, les profs, les copines (juju, les bébés nat et mag, mhp, elodie, sabine) et l'internat que de beaux souvenirs