c'était à clichy la garenne. Le camping car s'est vraiment sympa. Et là j'y ai rencontré Philippe léotard, déchiré, avec une superbe nana, j'ai préparé leur départ en camping car. Le mec cool....

Monoprix - Aide acheteuse/centrale d'achat paris 8è (Commercial)

PARIS

Une superbe équipe que je n'oublierai jamais. Ainsi que des collègues tel que valérie, lydia, mimile, jb, jean-mi,thierry etc...La belle époque, un jour mon chef JB m'a dit si un jour tu t'en va de cette entreprise, on te manquera, j'avais bien sûre répondu que non, mais aujourd'hui je peux dire qu'il avait raison. J'aurai toujours une pensée pour eux. Merci pour ses bons moments. Paris me manque.