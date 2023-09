1027 chambres. 4* luxe souvenirs entre autres de Becaud et d'Aznavour, du brunch jazzy du dimanche, du tailleur nina ricci noir et rouge (on nous appelait les coccinelles !), de l'ambiance très particulière de cette micro société (650 employés) dont je garde un excellent souvenir

Carte Noire Méridien : 56 hôtels, 75 000 clients, 10 stagiaires (étudiants ISC paris) un travail passionnant, l'écoute permanente de tous les evenements en politique internationale pour être en phase avec les hôtels. ah ! les 50 ans de Méridien et ses directeurs de tous les pays (de New York, de Nouméa, de Kigali ) ! souvenir fort !

GROUPE LUCIEN BARRIERE - Responsable Relations Clientèle (Commercial)

Paris

13 hôtels : responsable des réservations (et coordination hôtels) et des questionnaires satisfaction / 4 lignes : france, allemagne, belgique et ligne directe american express. Salons et briefings à l'étranger