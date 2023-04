Christine MENATORY

Ecole (75012) - Paris Là c'est plus flou mais ça doit etre ça , école rue charles baudelaire, on habitait rue d'aligre(2 pieces) c'etait chouette le marché et mémé Bitan.., la boulangerie rue de Cote

ECOLE PRIMAIRE RUE OLIVIER METRA - Paris on arrive dans un immeuble que je connais bien,ma mere et mon pere y ont passé leur enfance:36 rue olivier metra(3 pces cuis et les wc!)..., à l ecole aussi je passe aprs la famille! hein tata?

Collège Françoise Dolto - Paris le monde des grandes!! toutes en blouse beige !, ma mere en a fait des magasins pour cette p... de blouse...

Collège Sévigné - Gagny on a déménagé (4 pieces et une salle de bain!)en cours d'année scolaire,mais appart+grand et ma chambre!! ! a l'arrivée sevigné n'etait pas mixte ,c'est à la rentrée suivante que ma vie a changé.... et pas seulement à cause du mois de mai....