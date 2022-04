Nantes

Entièrement d'accord avec Jennifer. Quel dommage d'avoirde supers profs et de les laisser de côté sans profiter de leurs qualités ce qui serait bénéfique à la salle. On s'ennuie dans certains cours... pour ne pas citer lesquels!!! Il faut savoir ravaler sa fierté et avoir l'esprit sportif.